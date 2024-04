‘The Crown’ e ‘Black Mirror’ lideram indicações ao BAFTA TV Awards 2024

Com cerimônia marcada para o dia 12 de maio, a premiação vai celebrar a excelência da televisão do Reino Unido em diversas categorias; confira a lista com os indicados desta edição

Divulgação/Daniel Escale/Netflix 'The Crown', que mergulha nas entranhas da realeza britânica, lidera as indicações ao Bafta TV Awards 2024



A cerimônia do Bafta TV Awards 2024 está marcada para o dia 12 de maio, e será apresentada por ninguém menos que os carismáticos Rob Beckett e Romesh Ranganathan, prometendo uma noite repleta de emoções. Este renomado prêmio é amplamente reconhecido como o auge da excelência na televisão do Reino Unido, celebrando os melhores títulos do ano em diversas categorias. Enquanto o Bafta Awards, o equivalente britânico ao prestigiado Oscar do cinema, já deslumbrou em fevereiro deste ano, coroando Oppenheimer como o grande vencedor da noite com sete estatuetas, agora é a vez da televisão brilhar. E quem está em destaque das nomeações? Nada mais, nada menos que as obras-primas da Netflix: “The Crown” e “Black Mirror”.

Essas séries notáveis não apenas cativaram os corações dos telespectadores, mas também conquistaram o reconhecimento da crítica e dos especialistas do Bafta. Com sua impecável recriação histórica e performances magistrais, “The Crown” se destaca como uma das favoritas da temporada. A série, que mergulha nas entranhas da realeza britânica, continua a encantar e intrigar os espectadores com sua narrativa envolvente e produção de alto nível.

Enquanto isso, “Black Mirror“, conhecida por suas histórias perturbadoras e visão distópica do futuro, brilha como uma joia rara na paisagem televisiva contemporânea. Com sua habilidade única de nos fazer questionar a tecnologia e a sociedade, a série conquistou seu lugar entre as melhores e mais inovadoras do ano.

Confira a lista completa dos indicados ao Bafta TV Awards:

Melhor Série de Drama

“O Ouro”

“Happy Valley”

“Slow Horses”

“Top Boy”

Melhor Ator

Brian Cox – “Succession”

Dominic West – “The Crown”

Kane Robinson – “Top Boy”

Paapa Essiedu – “O Projeto Lazarus”

Steve Coogan – “The Reckoning”

Timothy Spall – “The Sixth Commandment”

Melhor Atriz

Anjana Vassan – “Demon 79” (“Black Mirror”)

Anne Reid – “The Sixth Commandment”

Bella Ramsey – “The Last of Us”

Helena Bonham Carter – “Nolly”

Sarah Lancashire – “Happy Valley”

Sharon Horgan – “Best Interests”

Melhor Ator Coadjuvante

Amit Shah – “Happy Valley”

Éanna Hardwick – “The Sixth Commandment”

Harris Dickinson – “Assassinato no Fim do Mundo”

Jack Lowden – “Slow Horses”

Matthew MacFadyen – “Succession”

Salim Daw – “The Crown”

Melhor Atriz Coadjuvante

Elizabeth Debicki – “The Crown”

Harriet Walter – “Succession”

Jasmine Jobson – “Top Boy”

Lesley Manville – “The Crown”

Nico Parker – “The Last of Us”

Siobhan Finneran – “Happy Valley”

Melhor Programa de Comédia

“Big Boys”

“Dreaming Whilst Black”

“Extraordinária”

“Such Brave Girls”

Melhor Ator em Programa de Comédia

Adjani Salmon – “Dreaming Whilst Black”

David Tennant – “Belas Maldições”

Hammed Animashaun – “Black Ops”

Jamie Demetriou – “A Whole Lifetime”

Joseph Gilgun – “Brassic”

Mawaan Rizwan – “Juice”

Melhor Atriz em Programa de Comédia

Bridget Christie – “The Change”

Gbemisola Ikumelo – “Black Ops”

Máiréad Tyers – “Extraordinária”

Roisin Gallagher – “The Lovers”

Sofia Oxenham – “Extraordinária”

Taj Atwal – “Hullraisers”

Melhor Minissérie de Drama

“Best Interests”

“Demon 79” (“Black Mirror”)

“The Long Shadow”

“The Sixth Commandment”

Melhor Série Internacional

“O Urso” (EUA)

“Treta” (EUA)

“As Mil Vidas de Bernard Tapie” (França)

“The Last of Us” (EUA)

“Amor e Morte” (EUA)

“Succession” (EUA)

Melhor Curta

“Mobility”

“The Skewer: Three Twisted Years”

“Stealing Ukraine’s Children: Inside Russia’s Camps”

“Where It Ends”

Melhor Documentário

“David Holmes: The Boy Who Lived”

“Ellie Simmonds: Finding My Secret Family”

“Hatton”

“Vjeran Tomic: The Spider-man of Paris”

Confira mais detalhes no site da premiação.