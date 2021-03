‘BBB 21’: Após vencer prova em dupla com Rodolffo, Fiuk fica com a liderança

Imunizado, o cantor sertanejo ficou com o prêmio de R$ 20 mil da Gilette

Reprodução Fiuk é o novo líder da casa do Big Brother Brasil



Depois de 8h17min de prova, Rodolffo e Fiuk venceram a Prova do Líder do Big Brother Brasil e no programa desta sexta-feira, 12, eles tinham que decidir quem ficaria com a liderança e quem ganharia o prêmio de R$ 20 mil. Imunizado por causa da dinâmica da semana passada e último líder da casa, Rodolffo deixou o posto para o músico, que ainda não tinha conquistado a liderança no programa. Sendo assim, o sertanejo ficou com a premiação em dinheiro. Na escolha dos brothers para o VIP, o líder levou Rodolffo, Caio, Sarah, Gil e Camilla.