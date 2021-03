‘BBB 21’: Tiago Leifert faz piada após público pedir revisão da Prova do Líder

Rodolffo deixou a lâmina de barbear cair e o apresentador disse que as pessoas estão criando regras

O apresentador Tiago Leifert decidiu se posicionar após o público começar a pedir nas redes sociais uma revisão da última Prova do Líder, que foi vencida por Rodolffo e Fiuk. O assunto comentou a repercutir nas redes sociais após circular um vídeo em que o cantor sertanejo deixa sua lâmina de barbear cenográfica cair durante a prova. Os telespectadores começaram a pedir a revisão da prova e o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 12. Com bom humor, Tiago fez piada sobre o possível cancelamento da prova. “Atenção! De acordo com os directs [que recebi], várias regras novas foram criadas pela internet! Com isso, todas as duplas deste ano estão eliminadas e a vitória é de Pyong Lee e Rafa Kalimann [participantes do ‘BBB 20’]”, escreveu o apresentador nos stories do Instagram. Antes de começar a prova, Tiago explicou ao vivo que as únicas coisas que eliminariam os brothers seriam não cumprir o tempo do cronômetro ou derrubar a lâmina durante o percurso feito na passarela. Rodolffo deixou o objeto cair na rampa, antes de pisar na passarela.