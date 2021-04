‘BBB 21’: Arthur é eliminado do programa com 61,34% dos votos

A influencer Camilla de Lucas teve 30,77% e Pocah ficou com apenas 7,89%

Reprodução/ BBB

Na reta final do Big Brother Brasil, toda semana são três eliminações. E nesta terça-feira, 27, mais um brother saiu da casa mais vigiada do Brasil. O paredão entre Arthur, Camilla de Lucas e Pocah foi decidido com pouca margem de diferença. A briga estava entre o instrutor de crossfit e a influencer e Arthur perdeu a ‘queda de braço’ saindo com 61,34% dos votos. Camilla teve 30,77% e Pocah teve apenas 7,89%. No discurso de eliminação, Tiago Leifert citou a linha do tempo dos participantes e fez uma brincadeira sobre o porquê não dá para mostrar como a parte boa dos participantes e numa possível ‘edição’ dos brothers, o público não compraria somente as partes boas.