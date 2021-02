BBB 21: Arthur e Projota vencem prova do líder

A liderança vai para um dos brothers, enquanto o outro terá direito a um prêmio especial

Reprodução / Twitter Na prova em duplas, os participantes precisaram montar um pedido no drive-thru do McDonalds se revezando na corrida e na montagem



Na segunda semana consecutiva no Big Brother Brasil, a prova do líder foi de resistência. Feita em dupla, os participantes precisaram montar um pedido no drive-thru do McDonalds se revezando na corrida e na montagem. O público pôde escolher os produtos que completavam cada rodada, dificultando o trabalho dos brothers. Antes da dinâmica desta quinta-feira, 04, Nego Di vetou Lucas Penteado como bônus conquistado na última liderança. Arthur e Projota venceram a prova. Na escolha desta sexta-feira, 05, a liderança vai para um dos brothers, enquanto o outro terá direito a um prêmio especial.

A formação do paredão da próxima terça-feira acontecerá da seguinte forma: o líder vai indicar um participante, a casa aponta outro e mais dois serão escolhidos pelo Big Phone. Como no final de semana, o Big Phone vai tocar três vezes. Na primeira, quem atender escolhe um indicado ao paredão e imuniza uma pessoa. Na segunda vez, o mesmo exercício e na terceira, a pessoa vai trocar os lugares de um dos imunizados e de um dos emparedados. No domingo tem prova bate e volta e o paredão será triplo.