Finalista do ‘Big Brother’ italiano, Dayane Mello acompanhou velório de seu irmão por chamada de vídeo

Reprodução/Instagram/dayanemelloreal Dayane optou por seguir no reality, alegando dificuldades de viajar de volta para o Brasil



A modelo brasileira Dayane Mello, que está confinada participando do “Gran Fratello VIP“, versão italiana do reality show “Big Brother”, acompanhou o velório de seu irmão, Lucas Mello, através de uma chamada de vídeo. A videoconferência foi autorizada pela produção do programa depois que a modelo decidiu continuar participando do reality, alegando dificuldades de viajar por conta da pandemia. Dayane recebeu a notícia através de seu outro irmão, Juliano, na quarta-feira, 3, e depois falou com sua filha Sofia e sua ex-sogra. A participante também conversou com seu pai e com Juliano pela manhã. Depois do velório, os participantes do programa prestaram uma homenagem a Lucas, realizando um ritual de despedida com lanternas chinesas. Confira um vídeo do momento:

Lucas morreu na noite da última terça, 2, após se envolver em um acidente de carro na cidade de Lontras, em Santa Catarina. Dayane é uma das finalistas da edição do “Gran Fratello VIP”. Ela venceu uma votação do público que elegeu um participante para ir direto para a final do reality. Ela ganhou apoio da torcida brasileira depois de ter sido vítima de ataques xenofóbicos e misóginos dentro da casa. A final do programa está prevista para o dia 6 de fevereiro.