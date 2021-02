‘O que eu falo tem relevância aqui dentro e lá fora’, diz Karol Conká sobre Juliette

A cantora tem praticado ataques contra a outra participante, que cogitou deixar o programa na madrugada desta quinta, 4

Reprodução/Globo Karol Conká e Juliette vêm tendo atritos nos últimos dias



Uma das protagonistas do ‘Big Brother Brasil 21‘, Karol Conká voltou a falar sobre a participante Juliette, que vem sendo alvo de ataques da casa. Nesta quinta-feira, 4, a cantora disse que suas falas “têm relevância” fora do programa e acredita que a colega de confinamento está sendo vista como “louca”. “O que eu falo tem muita relevância aqui e lá fora. Eu to preocupada. O povo lá fora adora fazer um ‘mimizinho’. Lá fora, tá sendo tirada pra louca já (sic.), porque é toda a casa reclamando dela. Todo mundo reclamando dela. Como que vai ficar quando ela sair e ver o jeito que tá? Vai ficar mais pirada”, disse Karol.

Os atritos entre as participantes se intensificaram depois que Karol fez as pazes com Lucas Penteado. Após a festa do líder, a advogada teria pedido que outros participantes que estavam na sala falassem mais baixo porque outras pessoas tentavam dormir nos quartos. A cantora debochou do pedido de Juliette, que, por sua vez, foi para o quarto e pensou em deixar o programa, sendo impedida por Lucas e Gilberto. “Eu já tenho que olhar a cara dela a todo momento, todo mundo continua contando alguma coisa que ela faz. Eu não quero falar com essa garota, ela deve tá pirando”, disse a cantora para Gilberto. Durante a festa, Karol também polemizou ao beijar Arcrebiano depois se insistir por muito tempo, sendo acusada de assédio por internautas.

