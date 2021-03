‘BBB 21’: Arthur vence prova e é líder pela segunda vez

Instrutor de crossfit venceu em prova acirrada com Fiuk e Rodolffo

Reprodução/ BBB Arthur vence prova do líder disputada até o fim com Fiuk



A Prova do Líder desta semana foi patrocinada pela Avon e precisava de agilidade e calma. Os brothers precisavam levar uma bolinha de um ponto baixo dentro de uma grade até o ponto mais alto. Assim que esse percurso fosse realizado, eles precisavam apertar um botão para validar a prova. Foram três rodadas com seis participantes e três se classificavam. Na primeira rodada, Arthur, Thais e Gil passaram de fase. Na segunda rodada, Rodolffo, Fiuk e Camilla de Lucas avançaram. Na rodada decisiva, o mais rápido garantia a liderança e Arthur terminou em primeiro, pouco antes de Fiuk. Além do colar de Líder e imunidade por mais uma semana, o brother também ganhou R$ 2 mil em produtos da Avon e R$ 10 mil em dinheiro. Ele escolheu Caio, Rodolffo, Pocah e Fiuk.