‘BBB 21’: Arthur vira piada ao dizer que Fernando de Noronha fica no Rio

Reprodução/Globo/16.03.2021 Instrutor foi corrigido por Camilla de Lucas após confusão



Após a formação do paredão desta semana do BBB 21, a tarde desta segunda-feira, 22, foi marcada por conversas sobre o jogo. Entretanto, o instrutor de crossfit Arthur protagonizou um momento cômico. Em conversa com a influenciadora Camilla de Lucas, o brother se confundiu e disse achar que Fernando de Noronha ficava no Rio de Janeiro, enquanto que, na verdade, a ilha fica em Pernambuco, a 545 quilômetros da capital Recife. Durante o diálogo, Arthur disse que precisaria ir ao Rio para conhecer Noronha, sendo corrigido por Camilla. Rapidamente o assunto viralizou no Twitter e Fernando de Noronha foi parar nos Trending Topics. Apesar de ser alvo de votos, o brother escapou do paredão dessa semana, que conta com Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz.

Confira algumas publicações sobre o assunto:

Camilla: “fernando de noronha é no nordeste, não é aqui não”

Arthur: “jura por deus camilla?”

Cami rindo: “juro kkkkkk”

Arthur: “sempre que eu falava queria ir p noronha achava q teria q vir p rio” ai o que da faltar na escola p ir pra academia KKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/MdIxGtO9sM — mi🌵⭐️ #bbb21 (@miolivp) March 22, 2021

o brasileiro vai cobrar geografia de estadunidense, mas acha que Fernando de Noronha é no RJ 👍🏻👍🏻 — discípula de 🅰️dryelson (@ann6zinha) March 22, 2021