‘BBB 21’: Camilla de Lucas vence última prova do anjo e garante imunidade

Participante escolheu Arthur, Caio e Gil para serem os monstros; pela dinâmica da semana, um deles estará no paredão

Reprodução/Twitter @camilladelucas Participante venceu última prova do anjo



Na tarde deste sábado, 17, aconteceu a última prova do anjo do ‘Big Brother Brasil 21‘. Na disputa, quem levou a melhor foi Camilla de Lucas, que garantiu imunidade para a formação do próximo paredão no domingo, 18, uma vez que o anjo da semana é autoimune. Nesta semana, todos os participantes participaram da dinâmica, com exceção da líder Viih Tube. A primeira a jogar foi Pocah, sendo seguida por, Camilla, João, Caio, Arthur, Fiuk e Juliette. Apesar do empate de pontos, Camilla levou a melhor por ter conseguido um tempo melhor, tendo concluído a prova em 98 segundos. Arthur chegou a bater o tempo da influenciadora, mas fez apenas 4 pontos. Além da imunidade, o novo anjo teve o poder de escolher três pessoas para o monstro da semana, selecionando Arthur, Caio e Gil. Pela dinâmica da semana, um deles será indicado pela líder direto ao paredão, sem direito a disputar a prova bate-volta.