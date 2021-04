‘BBB 21’: João diz a Viih Tube que Juliette deu em cima de brothers após a festa

Segundo o professor de geografia, a maquiadora flertou com Fiuk e Arthur

Reprodução/Globo Viih Tube e João Luiz conversam na fila do raio-X deste sábado, 17



Na fila para o raio-X deste sábado, 17, os participantes do “Big Brother Brasil 21” João Luiz e Viih Tube tiveram uma conversa envolvendo Juliette. O professor de geografia contou que a maquiadora flertou com Fiuk e Arthur após a festa que começou na noite de sexta-feira e terminou na madrugada de sábado. “Ela deu em cima do Fiuk ou do Arthur”, perguntou a youtuber, após o brother dizer que Juliette bebeu muito durante a celebração. “Dos dois”, respondeu João. Diante da surpresa da líder da semana, o mineiro afirmou que interveio para que nada acontecesse. “Estava nesse ponto?”, questionou Vitória, querendo saber com quem a amiga chegou mais próxima de ter um affair. “Lá no quarto, nenhum. Aqui [na sala], com o Fiuk”, falou o educador.

Os dois também falaram sobre o comportamento do filho de Fábio Júnior com a aproximação do paredão. “Ele fica bravo com qualquer coisinha”, disse Viih, que imitou Fiuk resmungando, arrancando risadas de João. “Está todo mundo nervoso nessa casa”, ponderou a sister. O cantor, por ora, não é o primeiro alvo da youtuber, mas corre risco de ser indicado devido à dinâmica que formará o paredão. Neste domingo, a líder Vitória terá de emparedar um brother e um dos três castigados do Monstro — a Prova do Anjo será realizada neste sábado. Pela casa, vão os dois mais votados, que disputarão o Bate e Volta. Cada participante terá de votar duas vezes.