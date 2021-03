‘BBB 21’: Carla Diaz e Fiuk desistem da Prova do Líder e estão no paredão

Tiago Leifert explicou que a primeira dupla a deixar a prova estaria no paredão

Reprodução/Globo/19.03.2021 Fiuk disse que precisava ir ao banheiro e pediu a Carla Diaz para eles desistirem



Após nove horas de prova, Carla Diaz e Fiuk foram os primeiros a desistir da disputa pela liderança e já estão automaticamente no paredão, conforme foi explicado por Tiago Leifert no programa de quinta-feira, 18. A prova foi feita em dupla e Fiuk, com vontade de ir ao banheiro, perguntou para a atriz se eles poderiam abandonar a prova e ela concordou. A ex-Chiquititas e o cantor fizeram a prova juntos porque eles sobraram na hora da formação das duplas. O que chamou atenção é que Carla chegou a pedir na tarde de quinta para Fiuk não vetar Arthur da Prova do Líder e se ofereceu para não participar no lugar dele. O detalhe comentado pelo público nas redes sociais é que o crossfieiro vem evitando Carla desde a eliminação de Projota e, mesmo assim, ela ainda quis se arriscar por ele. Fiuk disse a atriz que esse era um assunto delicado e que preferia não conversar sobre isso com ela. No programa ao vivo, o cantor ignorou o papo com Carla e decidiu vetar Arthur, que é seu principal desafeto na casa. A dupla que vencer a prova vai participar de uma nova disputa para ganhar a liderança e um carro. O brother que perder vai ganhar imunidade.