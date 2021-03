‘BBB 21’: Prova de resistência decide liderança e paredão; entenda a dinâmica da semana

Primeira dupla eliminada vai direto para o paredão; vencedores disputarão entre si um carro

Reprodução Prova do Líder é de resistência



Quinta-feira é dia de Prova do Líder. Nessa semana a prova foi de resistência valendo imunidade e paredão. Líder na última semana, Fiuk teve um veto e tirou Arthur da atividade. Vestidos corretamente, os brothers se dividiram em duplas e passaram por um circuito de testes da Fiat, onde um ficava em um assento rodando em obstáculos e o outro precisava acionar uma alavanca. Seria eliminado quem não acionasse a alavanca corretamente. No final, os vencedores disputarão um Fiat Touro e o colar de líder e ambos terão imunidade. Já a primeira dupla eliminada vai direto para o paredão. Sendo assim, a dinâmica da semana é a seguinte: no domingo, o líder indica alguém, o mais votado da casa também vai ao paredão e os dois que saíram primeiro da prova do líder. Disputam o bate e volta os três que não foram indicação do líder.