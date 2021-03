‘BBB 21’: Carla Diaz recebe 62,4% dos votos e vai para o Quarto Secreto

No primeiro paredão falso da temporada, João Luiz ficou em segundo com 28,07%, seguido por Caio, com 8,25%, e por Arthur, que obteve apenas 1,28%

Reprodução/Instagram Carla Diaz está no grupo "camarote" do BBB 21.



A atriz Carla Diaz recebeu 62% dos votos e foi a escolhida pelo público para ir para o Quarto Secreto no primeiro paredão falso desta edição. A decisão foi apresentada ao público na noite desta terça-feira, 9. João Luiz ficou em segundo com 28,07%, seguido por Caio, com 8,25%, e por Arthur, que obteve apenas 1,28%. Com isso, a sister terá direito a assistir o pay-per-view do programa 24 horas por dia, mas terá apenas 12 horas de áudio para escutar, sendo elas ativadas através de seis fichas. Além da falsa-eliminação, a atriz terá o poder de vetar qualquer decisão do anjo pelas próximas duas semanas, sendo o poder válido para indicações para o monstro ou imunidade contra o paredão. João e Caio garantiram participação na prova do líder da próxima quinta-feira, 11. Já Arthur recebeu o poder de peso 2 em seu voto no confessionário, que também será válido por duas semanas.