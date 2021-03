‘BBB 21’: Cleo reprova postura de Rodolffo e declara apoio a Carla Diaz

Irmã de Fiuk está na torcida para que a atriz seja eliminada no paredão falso desta terça-feira, 9

Reprodução/Instagram/cleo Cleo quer que Carla Diaz seja eliminada no paredão falso para abrir os olhos com Arthur



A atriz Cleo está acompanhando fervorosamente o “BBB 21” porque seu irmão, Fiuk, está participando do jogo. Ao assistir ao Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 8, a artista resolveu declarar apoio a Carla Diaz. A ex-Chiquitatas foi parar no paredão falso porque Arthur, seu affair na casa, preferiu dar o anjo para o cantor Projota. “Eu também daria o anjo para quem estivesse comigo desde o início, mas nesse caso, ele podia ter mandado essa real para ela”, comentou Cleo nos stories do Instagram.

Durante a dinâmica, Rodolffo precisou falar quem era sua maior decepção na casa e o líder da semana disse que é Carla, pois acha a sister incoerente. “Tudo o que ela fez foi ser leal ao Arthur, ele que não foi leal a ela. Onde o Rodolffo estava que não viu isso acontecendo?”, questionou a atriz, que quer que Carla seja a eliminada do paredão falso desta terça-feira, 9. “Queria que ela visse que ela foi, sim, super leal com o Arthur e que ele não jogou na igualdade com ela. Acho que seria bom com ela”, comentou Cleo. Durante a conversa com os seguidores, ela também disse que mesmo torcendo pela falsa saída de Carla, tem medo que os desentendimentos da atriz com Fiuk se tornem piores.