‘BBB 21’: Com 61,31% dos votos, Lumena é eliminada do programa

Projota ficou com 37,07% dos votos e Arthur teve apenas 1,62%

Reprodução Lumena foi a quinta eliminada do reality



Nesta terça-feira, 02, aconteceu o quinto paredão triplo do Big Brother Brasil 21 entre Lumena, Projota e Arthur. A psicóloga foi indicada por Carla Diaz que atendeu o Big Fone no sábado, o músico foi indicação do líder João e Arthur foi o mais votado da casa (6 votos). Na disputa, quem perdeu e foi o eliminado da noite foi Lumena com 61,31% dos votos. Projota teve 37,07% e Arthur teve 1,62%. No discurso da eliminação, Tiago Leifert citou ‘regras não escritas’ e apontou para os comportamentos explosivos no início do programa, dizendo que “assim não dá pra jogar”. Na conversa com Leifert, a psicóloga explicou o porquê foi tão diferente do que tinha prometido antes de entrar na casa. “Eu subestimei o big dos bigs e cai em ciladas que eu jamais imaginei que cairia no programa. Eu gosto de competir com dignidade e com integra, e eu deixei coisas muito importantes lá fora e esqueci qual era o meu corre aqui dentro”, disse.