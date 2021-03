Após ser preso, Belo fará show para mais de 1.500 pessoas em São Paulo

Apresentação vai acontecer no próximo dia 20 de março no Espaço das Américas e local garante que vai seguir todas as normas de segurança da OMS

Divulgação/02.03.2021 Belo fará show em São Paulo para grande público, mas local promete seguir normas de segurança



O cantor Belo, que foi preso em fevereiro deste ano por realizar um show clandestino em uma escola pública localizada no Complexo da Maré, comunidade do Rio de Janeiro, tem uma apresentação marcada para o no próximo dia 20 de março em uma popular casa de show de São Paulo, o Espaço das Américas. O local tem capacidade para 1.560 pessoas e o valor dos ingressos varia de R$ 90 a R$ 1.920. Por meio de sua assessoria de imprensa, o local do evento informou à Jovem Pan que “o show segue todas as normas de saúde indicadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelo governo do estado, respeitando todos os protocolos necessários para a segurança do público, artista e funcionários do local” devido ao avanço da pandemia da Covid-19.

Devido ao toque de restrição imposto pelo governo de São Paulo, no qual está proibida a circulação nas ruas das 23h às 5h para evitar aglomerações, a abertura da casa de show será às 18h e o início da apresentação está marcado para às 20h. Nos camarotes de seis lugares e nas mesas de quatro lugares só poderão ficar juntas pessoas da mesma família ou do mesmo convívio social. O show “Todas as Tribos” conta com um repertório de sucesso da carreira de Belo, além de músicas de outros gêneros musicais passando pelo samba, bossa nova, pop e até reggae. “Subir no palco, cantar e levar amor e alegria ao meu público é o que eu sei e amo fazer. Estou ansioso para retornar ao Espaço das Américas e poder levar um pouco de esperança à tantas famílias que de alguma forma foram prejudicadas pela pandemia”, declarou o cantor em nota.