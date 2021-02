‘BBB 21’: Com recorde de rejeição, Nego Di é eliminado com 98,76% dos votos

Fiuk teve 0,87% e Sarah 0,37%

Em um dos paredões mais esperados da atual edição do Big Brother Brasil, o trio Sarah, Fiuk e Nego Di deve entrar para a história do reality. Nesta terça-feira, 16, a eliminação teve tons dramáticos com a casa sendo surpreendida com a saída do humorista gaúcho e discurso de Tiago Leifert citando “sensação de controle” no jogo. O eliminado foi o humorista Nego Di com 98,76%, recorde de rejeição da história. Em paredão duplo, o recorde de rejeição é de Aline, do BBB 5, que saiu com 95% dos votos. No atual formato do paredão triplo, Patrícia Leite, do BBB 18, é a dona do recorde com 94,24% dos votos.