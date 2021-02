O que é basculho? Saiba o significado da palavra usada por Gilberto durante discussão com Pocah

Brothers entraram em conflito após o jogo da discórdia, quando a cantora foi acusar o doutorando de ofender o seu caráter e sua índole

Reprodução/Globo Gil tem 29 anos e é nascido e criado em Jaboatão dos Guararapes (PE)



A discussão que aconteceu entre Gilberto e Pocah após o “Jogo da Discórdia” na noite desta segunda-feira, 15, no “BBB21”, deu o que falar nas redes sociais. Além dos comentários predominantemente a favor do brother, uma dúvida recorrente entre os internautas é sobre o significado da palavra “basculho”, usada pelo pernambucano em um momento da briga. “Você acha que se posicionar é gritaria”, disse Pocah, depois de acusar Gil de ofender o seu caráter e sua índole. “Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa”, respondeu ele. A funkeira o acusou de estar fazendo “show”, e o doutorando respondeu que ela estava afrontando ele. “Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor”, gritou Gil. Pocah perguntou o que seria basculho e Gil respondeu: “Não importa. Não vou baixar minha cabeça pra ninguém.” A etimologia da palavra utilizada pelo doutorando para ofender a cantora é do verbo basculhar, de vasculhar. No entanto, no Recife, de onde Gil veio, é uma gíria para se referir a “um resto de algo, algo que é jogado fora”. Gil tem 29 anos e é nascido e criado em Jaboatão dos Guararapes (PE).