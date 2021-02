Gretchen vira coach e oferece consultas presenciais de mentoria de vida

Cantora atenderá em Belém, mas tem agenda para São Paulo entre os dias 20 e 26 de fevereiro

Reprodução/Instagram/@ mariagretchen Gretchen anunciou em seu Instagram que virou coach para auxiliar pessoas com depressão



A cantora, atriz e empresária Gretchen agora também é coach. Em seu Instagram, a famosa de 61 anos anunciou que oferecerá serviços de mentoria de vida a partir desta quinta-feira, 18, em consultas presenciais em Belém, capital do Pará. Há agenda para São Paulo entre os dias 20 e 26 de março. “Esse é um pedacinho do espaço onde vou atender vocês que querem mentoria de vida, que querem dividir sua experiência de vida comigo, que querem conversar, que querem falar principalmente desse momento que está tão difícil, para mim e para vocês também”, disse a mãe de Thammy. “Vocês que estão com ansiedade, com problema de depressão, eu sei como é difícil passar por esse momento, a gente também está passando, mas a gente aqui do espaço holístico tem como ajudar você”, completou.

De acordo com Gretchen, o seu marido, Esdras, fará atendimentos de musicoterapia e reiki (técnicas recomendadas pelo Sistema Único de Saúde como terapias complementares). “Eu acho que é uma terapia muito legal, alternativa, que vai fazer muito bem para você nesse momento”, afirmou a cantora. Algumas pessoas usaram a caixa de comentários para lembrar que a cantora não é psicóloga formada. Inclusive um profissional da área, com quem Gretchen discutiu. “Um comentário tão feio, tão baixo, tão infeliz, de pessoas que não têm noção de nada do que é a vida”, declarou a nova coach.

*Com informações do Estadão Conteúdo