‘BBB 21’: Enganados pela produção, brothers se preparam para eliminação no sábado

Após receberam as malas, os emparedados esperavam que resultado do Paredão fosse revelado na noite de sábado; a ação, na verdade, não passava de uma estratégia para confundir os participantes

Reprodução/Rede Globo/24.04.2021 Os participantes do 'BBB 21' estavam na sala, arrumados, esperando Tiago Leifert entrar com o resultado do Paredão



Os confinados do “BBB 21” foram enganados pela produção do sábado, 24. Ao receberem as malas pela manhã, os emparedados Fiuk, Viih Tube e Gilberto acreditaram que a eliminação seria no sábado à noite. Para corroborar com a pegadinha, a produção pediu para que os brothers colocassem as malas arrumadas na despensa. Os participantes, então, começaram a se arrumar para a noite de eliminação. O medidor de batimentos cardíacos que eles recebem no dia do paredão, porém, não havia sido entregue. A situação deixou os confinados confusos sobre a dinâmica da noite. “Não vai colocar a roupa não, Gilberto?”, perguntou Camilla de Lucas. “Vou esperar o medidor”, respondeu o economista. “Acha que não vai ter Prova do Líder hoje?”, questiona a influenciadora. “Acho que não, porque se não a produção já teria pedido para a Pocah sair do quarto do Líder”, teoriza Gil. Enquanto os brothers estavam no jardim esperando a edição começar, a produção começou a tocar as músicas dos emparedados.

Depois de algumas faixas, eles descobriram que se tratava de uma seleção de músicas dos eliminados. “É a música do João?”, indagou Gilberto. “É a do João”, exclamou Juliette. “Tocou música da Sarah, do Projota”, analisou o economista. Em seguida, a produção mandou todos os participantes para dentro da casa sob a justificativa que teria uma manutenção externa. “Mais marteladas”, ouviu Gil dentro da casa. “Devem estar colocando uma estrutura de ferro. Resistência hoje”, afirmou Arthur. Na sala, o economista acredita que o apresentador Tiago Leifert entrará já com o resultado do Paredão. Quando a área externa foi liberada, os brothers se depararam com um cooler. “Vocês querem me enlouquecer! O que está acontecendo?”, disse Pocah. Ainda acreditando em uma possível repescagem, os participantes ficam olhando para a porta esperando a volta de um ex-BBB. “Não aguento mais, tá foda. Pô, isso não é brincadeira não, meu, tá louco. Passando mal”, desabafou Fiuk.