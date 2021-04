Além da ‘Sombra e Ossos’: confira 5 séries da Netflix inspirada em livros

Produções da plataforma alavancaram as vendas das obras literárias nas quais elas foram baseadas

Divulgação/Netflix 'Sombra e Ossos' estreou na Netflix e é uma série inspirada nos livros de Leigh Bardugo



A série “Sombra e Ossos” é mais um título original da Netflix inspirado em um livro de sucesso e já está disponível na plataforma. A trama se passa em um mundo que foi destruído pela guerra, e a órfã Alina Starkov, interpretada pela atriz Jessie Mei Li, descobre que possui um superpoder e, por isso, ela passa a fazer parte do treinamento com soldados mágicos chamados de Grisha. Com os poderes, também surgem responsabilidades e desafios, sendo que um deles é lidar com forças malignas. A história da série é baseada nos best-sellers da escritora Leigh Bardugo e promete agradar os amantes de adaptações literárias. Um fato interessante é que, além desse tipo de série atrair os fãs do livro no qual o enredo foi inspirado, o inverso também acontece. “Uma mídia audiovisual atrai um público que nem sempre consome livros regularmente. Quando esse público é cativado pela história, acaba atraindo mais leitores para o livro que deu origem à adaptação. Muitas vezes, basta o anúncio de que um livro será adaptado para série que já muda a curva das vendas”, explicou Rafaella Machado, editora da Galera Record, em entrevista à Jovem Pan. Quer conhecer outras séries que se inspiraram em livros? Confira a lista:

“Bridgerton”

A primeira temporada da série “Bridgerton” fez tanto sucesso que, antes mesmo da 2ª temporada estrear, a Netflix já anunciou que vai produzir tanto a 3ª quanto a 4ª temporada. Ambientada no século 19, a história inspirada na série de livros de Julia Quinn acompanha a família Bridgerton, formada por oito irmãos que buscam encontrar o amor em meio a tentativas de casamentos arranjados. A obra literária conta com nove volumes, sendo que os oito primeiros colocam em foco um dos irmãos e o último livro da série dá uma conclusão para a história de amor de cada personagem. Em entrevista à Variety, a vice-presidente global da Netflix, Bela Bajaria, disse que a ideia é que a produção renda ainda muitas outras temporadas.

A analista fiscal Alline dos Santos foi uma das assinantes da plataforma que ficou encantada pela série e foi buscar nos livros a continuação da história. “A série me fez querer continuar conhecendo a família Bridgerton. Confesso que o romance entre a Daphne e o Duque me fez ficar semanas apaixonada (risos), e depois de procurar como uma louca, consegui a série com todos os livros. Apesar de estar com uma necessidade louca para ler os livros, minha expectativa era a de que seria ‘mais do mesmo’, mas me surpreendeu. Comecei a ler e, quando percebi, estava devorando os capítulos. A cada livro eu ficava mais empolgada, as histórias são belas, leves e me trouxeram um frescor nessa pandemia. Quando fui ver, já estava madrugada adentro totalmente envolvida na leitura”, contou Alline.

“Dash & Lily”

Com sua 2ª temporada já confirmada, a série “Dash & Lily” tem como enredo uma história de amor inusitada. Lily adora o Natal e vai passar a data longe dos pais, que decidem viajar para celebrar os 25 anos de casados. Seu irmão bola um plano nada tradicional, no qual esconde um caderno vermelho com instruções em uma livraria para ajudar Lily a encontrar sua cara-metade. Dash, que não é nem um pouco fã da época natalina, despista os pais para passar o feriado sozinho. Como é um amante dos livros, ele acaba encontrando o caderninho que o irmão de Lily escondeu na sua prateleira favorita da livraria, e passa a se comunicar com Lily por ele. A questão é: como será que a magia vai continuar quando eles se encontrarem pessoalmente? Com episódios curtos, a romântica série é baseada no livro “O caderninho de desafios de Dash & Lily”, de David Levithan e Rachel Cohn.

O livro foi relançado recentemente pela Editora Galera e o interessante é que, diferente do que geralmente acontece, a nova capa não tem a foto dos atores da série e ganhou uma nova ilustração da brasileira Carmell Louize. “Quando recebi o convite, eu ainda não havia assistido à série, estava lá na minha extensa biblioteca da Netflix. Depois disso, eu corri para assistir e comecei a ler um resumo do livro para entender um pouco dos personagens. Posso dizer que amei todos os eles. Foi muito prazeroso poder retratá-los, sinto que é como se eles fossem meus amigos próximos, isso é muito legal”, falou a ilustradora à Jovem Pan.

“O Gambito da Rainha”

A produção estreou como quem não quer nada e surpreendeu ao se tornar a série limitada — ou seja, com uma quantidade reduzida de episódios — mais assistida da Netflix. Os assinantes puderam notar isso, já que “O Gambito da Rainha” passou semanas entre os títulos mais assistidos da plataforma de streaming. A atriz Anya Taylor-Joy dá vida a Beth Harmon, uma órfã prodígio que acaba se apaixonando pelo xadrez ao ver Shaibel (Bill Camp), zelador do orfanato em que mora, jogando. A jovem observa o jogo e, quando começa a aprender as regras, ela ganha destaque e se torna a melhor jogadora da sua cidade. O sucesso da trama foi tanto que até o interesse por xadrez aumentou e as regras do jogo passaram a ser muito procuradas na internet. Fora isso, o interesse pelo livro que deu origem à produção da Netflix também aumentou e, após 37 anos da primeira publicação, a obra de Walter Tevis ficou entre os 10 primeiros lugares durante 11 semanas na lista de best-sellers do The New York Times.

“Lupin”

Outro sucesso da Netflix que já teve sua temporada renovada é “Lupin”. Protagonizado por Omar Sy, a série mostra a saga de Assane Diop, um ladrão definido como gentil que decide ser vingar de uma família rica que cometeu uma injustiça com seu pai. O livro que inspirou a série foi escrito por Maurice Leblanc em 1907. Com a produção entrando para os títulos mais assistidos da plataforma de streaming, o livro começou a ser muito buscado em países como Itália, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e Coreia. Segundo divulgado pela Netflix, em apenas 15 dias, o número de exemplares vendidos foi o equivalente ao que era vendido em um ano. Além disso, após 10 dias do lançamento da série, o livro esteve entre os cinco mais comprados na Amazon e na Fnac.

“Amigas para Sempre”

A história das amigas Tully e Kate, interpretadas, respectivamente, pelas atrizes Katherine Heigl e Sarah Chalke, é outro recente sucesso da plataforma de streaming. A série “Amigas para Sempre” fala de uma amizade que começou há 30 anos e, mesmo com altos e baixos, as protagonistas são inseparáveis. A produção da Netflix foi criada a partir do livro de mesmo nome escrito por Kristin Hannah. Vale ressaltar que um mês antes da série estrear, a obra literária, lançada originalmente em 2008, já ficou na lista dos 10 títulos mais vendidos do The New York Times, e três dias após “Amigas para Sempre” ser disponibilizada na plataforma de streaming, o livro alcançou o primeiro lugar no ranking dos mais vendidos dos Estados Unidos.