BBB 21: Fiuk admite que desconfiava de Juliette: ‘Achava que você criava situações’

A maquiadora e o cantor estão juntos desde o início do jogo, quando foram confinados em uma casa diferente; flertes e embates marcaram a relação dos dois durante o programa

Reprodução/TV Globo Juliette e Fiuk discutiram a relação na madrugada desta terça-feira, 4



Finalistas do “BBB 21”, Fiuk e Juliette relembraram, na madrugada desta terça-feira, 4, a relação conturbada entre os dois. Assim como Arthur, Projota, Lumena e Viih Tube, Fiuk e Juliette começaram sua participação no ’BBB 21’ com imunidade por ter estar entre os mais populares na primeira votação do programa. A dinâmica definiu quais participantes seriam confinados numa casa diferente e ganhariam o poder de indicar alguém – em conjunto – direto para o primeiro paredão do programa. No início, o relacionamento entre os dois foi marcado por troca de flertes e por investidas de Juliette, mas, assim que entraram na casa, Fiuk se afastou da advogada. Com o afastamento, os embates entre Juliette e Fiuk foram se intensificando e marcaram a trajetória de ambos. Na madrugada, Camilla de Lucas, enquanto aproveitava a banheira de hidromassagem, afirmou que as brigas entre os dois eram causadas por “bobeiras”. “Eu falava que vocês estavam brigando por bobeira.” “Eu duvidei muito da Jujubas”, concordou Fiuk. “Eu ainda te dei chances”, acrescentou Juliette.

Depois do papo com a influenciadora digital, a maquiadora e o cantor aproveitaram a madrugada para discutir detalhes da relação. “Eu lembro um dia que eu estava na cozinha, até passou no VT da gente, eu estava olhando no seu olho, gritando para você me escutar. Falando tudo que eu pensando de verdade e você duvidando. Você estava blindado. Eu falei: ‘não tem jeito, ele não quer me escutar’. Aí eu peguei ar. Foi ali que eu disse ‘então, bora, Fiuk, é isso que tu quer? É isso que você vai ter'”, contou Juliette. “É porque eu duvidava de tudo”, assumiu Fiuk. O cantor, então, retomou a ocasião em que a sister reuniu a casa toda em uma roda, ainda no início do programa, para se explicar. “Eu tive dificuldade, sim, naquele primeiro papo, que você falou aqui. Aquilo me confundiu muito”, disse Fiuk. A maquiadora afirmou que o artista irá entender tudo que Juliette falou após sair do programa e assistir as cenas. “Tu vai ver como tinha sentido”, garantiu. A paraibana, então, perguntou ao ator se ele duvidava de suas atitudes. “Eu não pensava que você fingia, eu achava que você criava umas situações. Não vou negar”, respondeu. “Então, da mesma forma que algumas pessoas, eu comecei a generalizar”, justificou Fiuk.