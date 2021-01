‘BBB 21’: Flavia Pavanelli arruma as malas e fãs desconfiam que ela entrará no reality

Reality show estreia no dia 25 de janeiro e no próximo dia 8 serão divulgadas novidades da atração

Reprodução/Instagram/flaviapavanelli Fãs desconfiam que Flavia Pavanelli pode ser uma das participantes do 'BBB 21'



A influenciadora digital Flavia Pavanelli causou burburinho nas redes sociais ao postar um stories no Instagram em que aparece arrumando as malas. Muitos fãs acreditam que ela está se preparando para o pré-confinamento do “BBB 21” – que mais uma vez vai misturar famosos com anônimos. O reality show estreia no próximo dia 25 de janeiro, mas no dia 8 serão divulgadas novidades da nova temporada da atração exibida na Globo. Além de Pavanelli, outros nomes já estão sendo especulados nas redes sociais, como os de Camilla de Lucas, Gustavo Mioto, Kéfera, Carla Diaz e Gracyanne Barbosa, mas vale ressaltar que nenhum desses artistas foi confirmado no “BBB 21” e o mistério de quem serão os participantes deve continuar nos próximos dias. Para o “BBB 20”, a Globo teve certa dificuldade de escalar seu elenco do grupo “camarote”, mas depois do sucesso que foi a última edição do reality, ficou mais fácil levar os artistas para o confinamento. O assunto já está repercutindo nas redes sociais, confira:

a flávia pavanelli tá só q arruma mala meu essa mulher não pic.twitter.com/5Jby8iiZYY — L. (@lcomentando) January 3, 2021

Todos os participantes do camarote do #BBB21 estarão viajando nos próximos dias pra poder despistar. Devem ficar confinados apenas uma semana antes do programa começar. — Flavia Pavanelli 🎬 (@pavanellibbb) January 4, 2021

Se o camarote feminino for. : Kefera, Pocah, Carla Diaz, Camilla de Lucas e Flavia Pavanelli, ai sim eu respeito o boninho. Porque o time é de peso #bbb21 — panicada bbb (@Bruno55511298) January 4, 2021

Se Flávia Pavanelli entrar no bbb, já saibam qual minha preferida… Porém não vou deixar ela ganhar, pois já tem muito dinheiro — Laah (@laahook_) January 4, 2021

A Flávia Pavanelli Arrumando as malas. O confinamento está muito perto de começar em… 👀 — Ka Todynher #BBB21 (@Tuitakaik) January 4, 2021