‘BBB 21’: Gabigol, do Flamengo, promete fazer dança do Arthur e monta top 3

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/TV Globo/WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol disse que fará dança de Arthur em comemoração



O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, utilizou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 22, para comentar sobre o “Big Brother Brasil 2021”. Através do Twitter, o artilheiro do Rubro-Negro interagiu com os seguidores e prometeu comemorar o seu próximo gol com uma dança do participante Arthur. O atleta da equipe carioca ainda manifestou a sua torcida para que o instrutor de crossfit permaneça do reality show do Grupo Globo. Ele está no paredão com o professor João Luiz e a cantora Pocah. O eliminado será conhecido na noite de hoje. “Arthur é Mengão, ele é dos nossos” e “Imagine quando ele conhecer o Ninho do Urubu? Já está convidado” foram algumas das frases proferidas por Gabigol.

Gabriel Barbosa também foi questionado sobre quem ele gostaria de ver na final do “BBB 21”. Sem titubear, o atacante montou a sua final com Juliette campeã, além de Gilberto e Camilla de Lucas em seu pódio. Vale lembrar que a atual edição do programa será finalizada no dia 4 de maio. Já a dança de Gabigol pode acontecer no próximo, 24, quando o Flamengo recebe o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Na terça-feira, 27, a equipe treinada por Rogério Ceni volta a campo para enfrentar o Unión La Calera, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Pode deixar Hahahahahaha, no próximo https://t.co/zBusnvUJyX — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 22, 2021