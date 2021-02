Famosos se solidarizam a Lucas Penteado após ator deixar o ‘BBB 21’

Babu Santana, Ludmilla, Marcelo D2 e até o apresentador Tiago Leifert publicam mensagens de apoio ao participante que desistiu do programa

Reprodução/TV Globo Lucas conversa com Gilberto antes de deixar o "BBB 21"



A saída de Lucas Penteado do “Big Brother Brasil 21” repercutiu bastante fora da casa mais vigiada do Brasil. O ator decidiu deixar o confinamento após se desentender com brothers que questionaram sua sexualidade. Durante a festa de sábado, 6, que se estendeu até a manhã deste domingo, 7, Lucas beijou Gilberto e assumiu sua bissexualidade. No entanto, muitos participantes acharam que o paulistano fez isso para evitar sua eliminação. Pocah, Karol Conká e, mais incisivamente, Lumena, cobraram explicações do rival, que já era alvo da casa desde os primeiros dias. A desistência de Lucas gerou comoção na internet. A cantora Ludmilla, a campeã do “BBB 18” Gleici Damasceno e até o apresentador Tiago Leifert publicaram mensagens de solidariedade.

“Acabei de conversar com o Lucas. Ele está bem e sorrindo como sempre. Tenho certeza de que vão se abrir muitas oportunidades e que ele sai gigante! O jogo segue. Ao Lucas, o meu carinho e a total certeza de que só há coisas boas vindo por aí”, publicou Leifert, apresentador do programa, em seu Instagram. Como Tiago, Ludmilla chamou o ator de “gigante”. “Muita força neste momento, fique bem”, desejou a artista, pelo Twitter. Gleici publicou um desenho que simboliza o acolhimento de Penteado após deixar o “BBB”. As assessorias de alguns participantes desejaram sorte ao participante recém-saído da edição. “Não duvidamos do quanto você vai brilhar ainda mais”, publicou o perfil da atriz Carla Diaz. Outros, como a equipe de Camilla de Lucas, tentaram justificar os atritos com o ator dentro da casa. Fãs organizaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro para que Penteado consiga comprar uma casa para sua mãe, um sonho que o jovem de 24 anos disse ter quando entrou no reality.

Lucas, muita força nesse momento, vc é gigante, fica bem! #BBB21 — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 7, 2021

O que aconteceu com o Lucas é exatamente o que acontece com todos os jovens de periferia todo dia no Brasil…. todo dia — Marcelo D2 (@Marcelodedois) February 7, 2021