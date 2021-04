‘BBB 21’: Rodolffo é eliminado com 50,48% após Tiago Leifert condenar fala racista do cantor

Caio teve 44,09% dos votos e Gilberto teve apenas 5,43%

Na noite desta terça-feira, 06, o Big Brother Brasil 21 teve um paredão apertado entre Caio, Rodolffo e Gilberto após um Jogo da Discórdia muito polêmico e que rendeu diversas discussões dentro e fora da casa. Depois da repercussão das falas racistas do cantor sertanejo, Tiago Leifert conversou com os participantes sobre o caso. “Vendo o que aconteceu ontem e vendo a forma como você se defendeu me preocupou e é por isso estou aqui. Um cabelo black power é mais do que um penteado, é um símbolo de luta antirracista. Historicamente o cabelo dele foi associado a uma coisa suja e errada, a pouquíssimo tempo atrás e é por isso que quando a gente fala do cabelo do João você está falando sobre o que ele viveu, da ancestralidade. O Black é a coroa e quem disse isso foi o Babu, que é um apelido racista, mas ele pegou esse apelido para usar como forma de resistência”, disse. Camilla de Lucas ficou muito emocionada durante todo o discurso de Tiago e explicou o porquê usa lace e disse estar “cansada de ter que ficar se posicionando e explicando sobre o assunto”. Depois de todo o discurso, Tiago anunciou a eliminação de Rodolffo com 50,48% dos votos. Caio teve 44,09% e Gilberto ficou com apenas 5,43%.