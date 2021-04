Andressa Urach abre álbum de casamento e se declara ao marido: ‘É a metade do meu coração’

A modelo e ex-miss bumbum se casou no civil nesta segunda-feira, 05, com o noivo Thiago Lopes

Reprodução/ Instagram Andressa Urach e Thiago se casaram em cartório em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul



Andressa Urach se casou no civil nesta segunda-feira, 05, com o noivo Thiago Lopes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e postou as fotos do momento nas redes sociais. Pelas restrições da Covid-19, a união teve três testemunhas além do juiz com todos usando máscaras. Em dezembro, o casal já tinha oficializou os votos em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada apenas para amigos mais próximos e familiares. No Instagram, Andressa abriu o álbum de fotos do casamento. “Oficialmente meu, este lindo oficial de justiça que eu amo tanto! @tnlopes10. Obrigada minha vida por ser tão zeloso, leal e amoroso com nossa família. Para sempre meu Thiago! Nosso álbum de casamento civil”, escreveu.

Em uma segunda postagem, a modelo se declarou ao marido e disse que nunca amou ninguém como o ama. “Você me completa, me entende e é a parte que faltava em mim. Te quero até o último dia das nossas vidas! Obrigada por me fazer acreditar no amor verdadeiro. Nosso casamento no civil foi incrível, como todos os segundos ao teu lado, te amo tanto que não tenho vontade de desgrudar de vc, você é a metade do meu coração. Amo muito, muito, muito, como nunca amei ninguém e quero te fazer o homem mais feliz do mundo, todos os dias da tua vida”, disse.