Kim Kardashian entra para a lista de bilionários da Forbes pela primeira vez

Reprodução Instragram KimKardashian A irmã e o ex-marido de Kim Kardashian já faziam parte do ranking da Forbes



A revista norte-americana Forbes lançou a sua lista anual de bilionários nesta terça-feira, 6, e colocou Kim Kardashian no ranking pela primeira vez, ainda que ela ocupe a 2.674º posição. De acordo com a publicação, a empresária aumentou a sua fortuna de US$ 780 milhões em 2020 para US$ 1 bilhão em 2021 graças ao reality show Keeping Up With The Kardashians, aos seus acordos de patrocínios para publicações nas redes sociais e principalmente aos seus dois empreendimentos em expansão. Fundada em 2017, a marca de cosméticos KKW é por si só avaliada em US$ 1 bilhão. Já a linha de roupas que modelam o corpo Skims foi estimada em US$ 500 milhões desde que foi lançada em 2019, sendo que a socialite detém metade da participação da empresa. No entanto, Kim não foi o primeiro membro da família a entrar para a lista. A sua irmã mais nova, Kylie Jenner, tinha apenas 21 anos quando foi considerada pela revista Forbes a bilionária mais jovem de todos os tempos, decisão que gerou polêmica em 2019. Além disso, o ex-marido de Kim, Kanye West, também compõe o ranking de bilionários com um patrimônio de cerca de US$ 1,8 bilhão.