‘Por medo do cancelamento, todos os participantes terão scripts politicamente corretos’, diz Petrix sobre BBB

Em entrevista ao Pânico, ex-BBB criticou ‘cultura da lacração’ e comentou acusação de assédio contra Boca Rosa na edição do ano passado

Imagem: Reprodução/Instagram @petrixbarbosa Petrix afirmou, em entrevista ao Pânico, que "BBB 21" foi influenciado por "galera da lacração"



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 18, o ginasta Petrix Barbosa lembrou sua participação no Big Brother Brasil e analisou a atual edição do reality show, criticando a cultura do politicamente correto. “O público do cancelamento criou uma nova era no mundo dos reality shows. Nunca mais veremos pessoas autênticas participando de programas. Por medo do cancelamento, todos os participantes terão script alinhado com o politicamente correto. Óbvio que, em algum momento, o script vai falhar porque é impossível controlar o que dizemos e falamos o tempo todo. Por exemplo, nesta edição os concorrentes ao prêmio estão fechados, os caras não conseguem conversar porque têm medo de serem mal interpretados. Esse comportamento foi ensinado na internet pela galera da lacração”, disse.

O segundo eliminado do “BBB 20” protagonizou uma das maiores polêmicas da última edição, sendo acusado de assédio após supostamente apertar os seios da ex-participante Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, na primeira festa da temporada. Durante a conversa no Pânico, o ex-BBB comentou o episódio, alegando que o assédio “nunca aconteceu”. “No dia seguinte à festa, fui chamado pela produção no confessionário e me perguntaram se alguma situação estranha havia acontecido comigo e Boca Rosa, se havia tido algum toque a mais. Respondi que não, deixei o confessionário pensando: ‘o que está acontecendo?’ e fui direto conversar com a Bianca. Perguntei para ela se tinha incomodado ou desrespeitado, ela negou. Nunca aconteceu, estávamos apenas curtindo a festa, eu adoro ela.” Petrix considera que, devido à essa situação, foi cancelado pelo público. “Os participantes da atual edição do reality aprenderam como deveriam se comportar assistindo ao ‘BBB 20’. Por exemplo, só porque o Lucas errou, foi cancelado e criticado por todos. O exagero do politicamente corretou deixou o BBB chato, o público quer ligar a televisão para dar risadas e se divertir, mas está impossível neste ano”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com o ex-BBB Petrix: