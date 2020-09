Jonas diz que já transou por mais de 12 horas com Mari Gonzalez

Casal de ex-BBBs fez revelação inusitada ao responder pergunta feita por Gabi Martins

Reprodução/Instagram/jonas.mbt Jonas e Mari Gonzalez estão juntos há mais de quatro anos e falaram sobre vida sexual em entrevista



O casal de ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez dividiu um pouco da intimidade deles durante entrevista ao portal Uol na quinta-feira (24). Questionados por Gabi Martins, que participou do Big Brother Brasil 20 junto com Mari, qual o recorde deles na cama, Jonas acabou revelando que os dois participaram de uma verdadeira maratona sexual. “No início do namoro, a gente ia toda hora”, começou Mari. “Às vezes a gente hibernava de sexta a domingo, ficava no apartamento dela, e só na cama”, já entregou Jonas. O modelo logo lembrou de uma ocasião específica que o casal realmente se superou: “Uma vez que eu me recordo é que a gente foi pro motel, chegamos umas 3h ou 4h d e ficamos até 17h sem parar”, revelou arrancando risadas de Mari.

Veja o momento: