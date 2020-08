Vídeo vazado de BBB 17 mostra relato de Emilly sobre agressões de Marcos

Em quase 10 minutos, imagens revelam conversa entre participante com advogada e médico do reality show sobre atitudes agressivas de Marcos Harter

Reprodução/TV Globo Marcos foi expulso após atitudes agressivas contra Emilly no BBB 17



Um vídeo de quase 10 minutos que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (27) revela a conversa que Emilly Araújo teve com uma advogada e um médico no confessionário do BBB 17 em 10 de abril de 2017, horas antes do participante Marcos Harter, com quem Emilly se relacionava, ser expulso do reality show. Na ocasião, Harter foi eliminado pela produção do programa por indícios de agressão à campeã daquela edição, após uma discussão em que o médico segurou com força o braço da ex-sister. No confessionário, a advogada informa à Emilly que, após orientação da Justiça, ela precisava ser informada sobre o seu direito de “caso queira, solicitar medidas protetivas de urgência” contra Harter. “Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez. Agora já saiu”, conta Emilly ao médico.

Ao longo de todo o vídeo, a participante do BBB 17 vai relatando outros casos de apertões e beliscões que deixaram marcas em seu corpo ou que causaram dor na ocasião, incluindo uma vez em que Harter segurou e balançou sua cabeça com força. “Ele segurou meu rosto assim e, não ficou doendo, mas ele bateu minha cabeça assim, balançou minha cabeça. Eu assustei com aquilo e ele começou a chorar. Daí eu perdoei ele”, diz Emilly.

No início da conversa, Emilly disse à advogada que entendia a gravidade da situação, mas queria conversar com Marcos para “ele não agir mais daquela forma”. “Eu prefiro às vezes fechar meus olhos para situações como essa. Mas quando eles [a direção do programa] me alertaram que eles estavam preocupados com as atitudes dele comigo, eu decidi ficar mais quieta, decidi, mesmo que eu ache que ele esteja errado, não falar, pra ele não agir mais daquela forma.”

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, em 2017, Marcos Harter questionou sua expulsão do reality show. “A regra [do reality] é agressão física, mas isso é questionável. Houve discussão e eu peguei no braço da Emilly, mas não teve apertão”, afirmou na época. “Faltou transparência em mostrar tudo e me dar respaldo de resposta”, completou.