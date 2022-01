BBB 22: Após ‘operação cupido’ para unir Jade e Paulo André; Maria diz que atleta é ‘palmiteiro’; entenda termo

Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Barbara me movimentaram para formar o casal, que disse ‘não ter pressa’ para ficar

Pedro Scooby aproveitou a primeira festa do “BBB 22“, que aconteceu na noite de sábado, 22, para tentar formar casais. Entre eles Jade Picon e Paulo André; Eslovênia e Lucas; Rodrigo e Laís e Natália e Eliezer. Bárbara se uniu o surfista na “operação cupido”. Os dois aproveitaram para conversar com a influencer Jade Picon e sugerir o nome de Paulo. “P.A contigo”, propôs a gaúcha. “Sério, eu gosto muito”, concordo Scooby. “Vocês estão tentando arrumar problema para a minha vida”, respondeu Jade, que afirmou que era complicado ficar com alguém que ela teria que conviver diariamente pelos próximos três meses. Ambos afirmaram “não ter pressa” para ficar.

Maria, que também tem interesse no atleta, não gostou da movimentação para unir o casal. Segundo a atriz, eles chegaram a flertar fora da casa pelas redes sociais e agora o brother está se fazendo de “desentendido”. Em uma roda de conversa com Scooby, Paulo André, Arthur Aguiar e Jade Picon, Maria comentou que o corredor é “palmiteiro”. Em outro momento, quando a atriz e o atleta estavam juntos no quarto Lollipop, ela aproveitou para o alfinetar novamente: “Ih, palmiteiro. Dois dias que é palmiteiro.” Paulo retrucou: “Ih, qual foi?”. O confinado pareceu não gostar da expressão e se retirou do local. “Palmitar” é uma gíria usada para quando uma pessoa negra se envolve romanticamente com uma pessoa branca. O termo deriva de “palmito”, alimento de cor branca, e traz discussões sobre preterimento e a solidão da mulher negra.