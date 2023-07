‘BBB 24’: Boninho anuncia reabertura de vagas para o Sudeste; veja quando começa e como se inscrever

Apresentador usou as redes sociais para convidar os interessados em participar da próxima edição do reality a participarem da seleção

Reprodução/Globo Boninho é o diretor do reality e está comandando a seleção de participantes



O diretor do reality show “Big Brother Brasil“, Boninho, usou as redes sociais para anunciar que a próxima edição da atração da TV Globo, o “BBB 24“, terá as inscrições reabertas a partir desta segunda-feira, 10, para a região Sudeste. “Últimas vagas para o ‘BBB 24’, região sudeste. Segunda dia 10, às 10 horas. Se prepara”, disse Boninho em publicação feita no Instagram. Em maio, o diretor já havia confirmado a reabertura das inscrições por região, contemplando o Sul e o Centro-Oeste primeiro. Não há data prevista para a reabertura das inscrições para o Norte e o Nordeste. Para se inscrever no “BBB 24”, os interessados precisam responder um questionário com cerca de 100 perguntas e enviar uma apresentação por foto e vídeo. Boninho também confirmou que a produção do reality vai percorrer o país no segundo semestre para entrevistar os candidatos. A estreia do reality deve acontecer em janeiro de 2024. Para se inscrever no ‘BBB 24’, clique aqui.