Hulk renova contrato com Atlético-MG até 2026

O ídolo Hulk renovou seu contrato com o Atlético-MG até 2026, trazendo alívio aos torcedores. O atacante encerrou as especulações sobre uma possível transferência para a Europa ou Oriente Médio, garantindo sua permanência no clube. O anúncio da renovação foi feito nas redes sociais do Atlético-MG, destacando a trajetória de Hulk no time e seus quase 100 gols marcados. O clube celebrou a continuidade do jogador. Desde sua chegada em 2021, o atacante conquistou o coração dos torcedores do Atlético-MG com sua contribuição para os seis títulos conquistados. Hulk assinou o novo contrato e recebeu uma camisa com o número 26. Confira a publicação do clube:

Publicado por Adrielle Farias

