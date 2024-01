Wanessa Camargo explica a razão de não morar junto com Dado Dolabella

Cantora falou sobre a relação com o ator durante conversa com Marcus e Deniziane, no ‘BBB 24’

Reprodução/Instagram/wanessa Wanessa Camargo anunciou o fim do seu casamento com Marcus Buaiz em maio



A cantora Wanessa Camargo explicou a colegas do Big Brother Brasil 24 o motivo de não morar com o também cantor e ator Dado Dolabella, com quem retomou o namoro em dezembro de 2022. Em conversa com Marcus e Deniziane, a sister pergunta: “o Dado mora com você?”. Wanessa responde que não e diz que o namorado “está em um apartamento em São Paulo”, mas logo completa que ele passa muito tempo com ela e que “praticamente moram juntos”. “Não dá para ficar com ele porque estou com as crianças. Só quando não estou com as crianças, mas fiquei muito com as crianças nesse segundo semestre”, relatou Camargo, citando o ex-marido Marcus Buaiz.

“A gente combinou uma semana um, uma semana outro, só que o pai está mudando, não vai morar mais em São Paulo”, completou, reforçando ainda que gosta quando os filhos ficam em sua casa. Wanessa tem dois filhos com o Buaiz: José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 anos. A cantora se separou do empresário em maio de 2022, após 17 anos de casamento. Em dezembro do mesmo ano, ela assumiu relacionamento com Dolabella – os dois já haviam se relacionado nos anos 2000.

