Elisângela Brito, mãe de Davi, participante do “Big Brother Brasil 24”, comentou em seu perfil no Instagram sobre a amizade entre seu filho e Isabelle, outra participante do reality show. Ela destacou os gestos de afeto entre Davi e Isabelle, demonstrando sua preocupação com Mani, a esposa de Davi, sugerindo que ela poderia estar sofrendo devido à proximidade entre seu marido e Isabelle. Elisângela enfatizou a beleza de Isabelle e relembrou uma situação em que ela estava tomando banho e perguntou a Davi se ele também iria tomar. Davi negou. A mãe disse que estaria muito estressada se estivesse no lugar de Mani. “Vamos orar, para Deus sustentar o Davi, porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando os meus cabelos”, disse.

Mani Reggo, esposa de Davi, não se manifestou sobre os comentários de sua sogra. Alguns fãs de Davi ficaram descontentes com as declarações de Elisângela, pedindo que o vídeo fosse removido, expressando que as falas da mãe de Davi desrespeitavam Mani e desqualificavam Isabelle, prejudicando a imagem de Davi no programa. Após a polêmica, a publicação de Elisângela foi removida do Instagram, e a equipe de apoio da mãe de Davi emitiu uma nota pedindo compreensão e lembrando que, por trás das telas, há uma mãe preocupada com seu filho.

*Com informações do Estadão Conteúdo