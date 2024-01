‘BBB 24’: Nizam se declara para Alane, toma fora da sister e vai dormir de conchinha com Lucas Pizane

Primeira festa da edição aconteceu nesta quarta-feira, 10; modelo foi criticada por dispensar o brother, mas se aconchegando com ele

Reprodução/Globoplay Nizam se declara para Alane na primeira festa do BBB 24



Nizam, que na durante a quarta-feira, 10, revelou o seu interesse pela sister Alane, e expressou confiança de que os dois vão engatar um romance dentro da casa do ‘Big Brother Brasil 2024’, aproveitou a primeira festa para se aproximar da modelo. Eles estavam dançando na pista quando ele decidiu elogiar o rebolado de Alane. “Pena que não pode debaixo edredom, né?”. Em resposta, a sister disse: “Pode sozinha. Eu rebolo muito bem sozinha”. Mesmo assim, eles continuaram dançando juntos e Nizam se declarou, dizendo que seu coração era fraco. Alane, por sua vez, deixou claro que não tinha interesse em formar um casal dentro do programa. Na hora de dormir, os dois até chegaram a deitar juntos na cama, mas em determinado momento a modelo saiu e Lucas Pizane assumiu o lugar, se aproximando do brother, deitando-se ao seu lado e sendo abraçado por trás. A situação gerou comentários irônicos por parte dos participantes, especialmente em relação à postura de Alane, que havia afirmado não querer ficar com Nizam, mas acabou se aconchegando com ele. Durante a conversa, Pizane ironizou a atitude da modelo, dizendo que ela estava “com uma conchinha bem encaixadinha”, enquanto Rodriguinho também alfinetou a sister. Nizam, por sua vez, afirmou ser um adulto e saber o que quer, mencionando que havia chamado Alane para conversar e exposto sua opinião de que eles poderiam prejudicar o jogo caso se envolvessem romanticamente.