Ex-atleta Oscar Pistorius, preso por matar namorada, deixa a cadeia

Sul-africano deve continuar sob supervisão de liberdade condicional até 2029

EFE/EPA/IHSAAN HAFFEJEE O atleta paraolímpico sul-africano Oscar Pistorius deixa o Tribunal Superior após o segundo dia de sua sentença em seu julgamento por assassinato



O ex-atleta sul-africano Oscar Pistorius deixou a prisão nesta sexta-feira, 5, em liberdade condicional após quase nove anos de prisão. Pistorius recebeu a flexibilização da pena com base no cumprimento de metade de sua sentença de 15 anos pelo assassinato da sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp, em 2013. Contudo, ele deve continuar sob supervisão de liberdade condicional até 2029 e deverá viver com sua família em Pretória, capital da África do Sul.

A família Steenkamp, que havia se oposto à libertação de Pistorius, afirmou que está confortável com as condições de sua liberdade condicional. No entanto, alguns grupos argumentaram que a liberdade foi concedida cedo demais para Pistorius. Durante o julgamento, o agora ex-atleta paraolímpico alegou que a morte de sua namorada foi um acidente, enquanto os promotores sustentaram que ele a matou em um ataque de ciúmes.