‘BBB 24’: Participantes apontam os ‘inúteis’ da casa no segundo ‘Sincerão’

Apresentador Tadeu Smith anunciou uma votação e o público pode escolher uma pergunta para os participantes responderem

Reprodução / Twitter @bbb

No segundo Sincerão do “BBB 24“, os cinco emparedados (Alane, Marcus, Vinicius, Pitel e Luigi) e o Líder Rodriguinho tiveram a oportunidade de apontar os brothers inúteis da casa. No primeiro bloco, o apresentador Tadeu Smith anunciou uma votação e o público pode escolher uma pergunta para os participantes responderem. A vencedora foi: “Quem é o inútil da casa?”. Enquanto isso, no reality show, os participantes respondiam “Quem merecia estar no meu lugar no paredão”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O atleta Vinicius apontou Davi como o inútil da casa, enquanto Pitel escolheu Matteus. Por sua vez, Marcus Vinícius indicou Juninho, Alane apontou Fernanda e Luigi também escolheu Davi. Já o cantor Rodriguinho, o líder, também respondeu que Davi deveria estar na berlinda. Já entre os “inúteis” do programa, Vinicius escolheu Yasmin Brunet, Pitel indicou Isabelle, Marcus apontou Rodriguinho, Alane escolheu Vinicius e Luigi também escolheu Yasmin. Rodriguinho, por sua vez, escolheu Alane.