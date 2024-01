Terremoto de magnitude 7 atinge fronteira entre China e Quirguistão

O epicentro foi detectado a cerca de 129 quilômetros de distância da cidade de Aykol e a 130 quilômetros de Kyzyl-Suu

STR / AFP Ainda não há registro de vítimas



Um terremoto de magnitude 7, na escala Richter, atingiu a província de Xinjiang no oeste da China nesta segunda-feira, 22. Ainda não há registro de vítimas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitora a atividade sísmica em todo o mundo, afirmou que o tremor aconteceu às 2h08, pelo horário local, madrugada de terça-feira (15h09 de segunda-feira em Brasília). O epicentro foi detectado a cerca de 129 quilômetros de distância da cidade de Aykol (China) e a 130 quilômetros de Kyzyl-Suu (Quirguistão). O terremoto aconteceu na cordilheira de Tien Shan, uma região conhecida por ser ativa com inúmeros deslizamentos de terra na zona de falhas. Tremores nesta magnitude, no entanto, são raros.

*Com informações do EFE