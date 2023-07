Bella Campos abre o jogo e fala sobre rumores de climão com José Loreto em ‘Vai na Fé’

Atriz explicou o motivo de não comparecer nas festas que são promovidas pelo elenco da trama

Reprodução/Globo Bella Campos interpreta Jenifer na novela 'Vai na Fé', da Globo



A atriz Bella Campos quebrou o silêncio e explicou por que não esteve presente nas festas e nos happy hours organizados pelo elenco de “Vai na Fé”. Nos stories dos atores, é possível ver que eles estão se reunindo com frequência nesta reta final da novela de sucesso. A ausência de Bella não passou despercebida e o jornal Extra divulgou que a intérprete de Jenifer está evitando contato com o ator José Loreto. Isso porque, eles teriam se envolvido nos bastidores de “Pantanal” e o affair, ainda de acordo com o jornal, não terminou de forma amigável. Atualmente, Bella namora o cantor MC Cabelinho, que também está no elenco da novela das 19h da Globo.

Nos stories do Instagram, a atriz negou que existe um climão nos bastidores da trama. “Vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas, que é ‘Bella Campos não sai’, ‘Bella Campos não vai a festas’. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho”, declarou. “Isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém, é só porque eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. ‘Ah, Bella, mas não é legal ser assim.’ Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento. Acho que agora que eu estiver de férias, eu vou ter mais disposição, vou estar mais ativa, inclusive nas redes sociais.”