Ben Affleck e Matt Damon anunciam novo filme para a Netflix 

A história é baseada em eventos reais

Divulgação/Netflix Os atores Matt Damon e Ben Affleck estrela o filme "RIP", da Netflix



Inspirado em uma história real, RIP, novo filme de ação da Netflix promete ser mais um acerto. Com um elenco poderoso, com Ben Affleck e Matt Damon, os protagonistas subiram ao palco para dar um gostinho do que vem por aí. Com a data de estreia marcada para 16 de janeiro de 2026, a história gira em torno de um grupo de policiais que encontra uma grande quantia de dinheiro e passam a encarar as consequências de suas escolhas.