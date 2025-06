Oscar Isaac sobre ‘Frankenstein’: ‘Fiquei chocado’

O filme de Guillermo del Toro será original da Netflix e contará a história do famoso monstro pelos olhos do diretor

Divulgação/Netflix Oscar Isaac em "Frankenstein", original da Netflix dirigido por Guillermo del Toro



Um dos conteúdos mais diferentes da Netflix é a aposta da plataforma na parceria com Guillermo del Toro em Frankenstein. Apaixonado por monstros e coisas peculiares, o diretor assina o novo remake de um dos personagens mais conhecidos do terror e que embasou o cinema. No elenco, Oscar Isaac, Mia Goth e Jacob Elordi se reúnem para recontar a história pelos olhos de Guillermo.

Em entrevista para o Deadline, Oscar falou que ficou impressionado com a visão do diretor. “Para o Guillermo, Frankenstein é tipo a Bíblia. Ele é apaixonado por isso. Eu li o livro e fiquei chocado com a forma com a qual Guillermo interpreta a história. É diferente, mas verdadeiro com a alma do livro”, contou.

Já Mia, em um papo com o Hollywood Reporter, revelou que a produção vai além de um filme de terror. “É um filme épico, nunca fiz parte de algo tão grandioso. É muito emocional e denso, é uma história que faz parte da vida do Guillermo desde que ele é criança, então acho que as pessoas vão se surpreender com o quanto de coração que tem no filme.”

O filme chega este ano à Netflix.