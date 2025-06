Tudum: Netflix revela trailer da temporada final de ‘Round 6’

Data de estreia está marcada para 27 de junho

Divulgação/Netflix Terceira fase da série será o grande final do jogo,



Round 6 mudou o jogo do streaming, se tornou a uma das séries mais assistidas do mundo e furou a bolha das produções sul-coreanas para o mundo. Após duas temporadas, a terceira fase da série será o grande final do jogo, e a Netflix liberou o trailer oficial, que já mostra a tensão entre os sobreviventes e jogos ainda mais avassaladores.

Com a data de estreia marcada para 27 de junho, tudo indica que a produção irá responder vários mistérios que ainda cercam a história e agradar os assinantes.

Confira o trailer