Benedito Ruy Barbosa recebe alta após um mês internado por insuficiência renal

Reprodução/TV Globo Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas como "Pantanal" e "Rei do Gado"



Benedito Ruy Barbosa, renomado autor de novelas como “Pantanal” e “O Rei do Gado”, teve alta hospitalar após um mês de internação. A informação foi divulgada pela assessoria do Hcor em um boletim médico neste sábado (21). O escritor, que completou 94 anos, foi admitido no hospital no dia 20 de maio devido a um quadro severo de insuficiência renal.

Durante sua estadia, Ruy Barbosa precisou ser tratado na UTI, mas, com o passar do tempo, sua condição melhorou, permitindo sua transferência para um quarto comum.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA