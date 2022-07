Silvero Pereira surpreende ao fazer apelo a autor de ‘Pantanal’ ao vivo no ‘Encontro’

Ator pediu a Bruno Luperi para que Zaquieu, seu personagem na trama, não termine sozinho: ‘A gente é a favor do amor igual para todo mundo’

Reprodução/Globo Silvero Pereira pediu a Bruno Luperi para que Zaquieu encontre um amor em 'Pantanal'



O ator Silvero Pereira, intérprete de Zaquieu na novela “Pantanal”, está torcendo para que seu personagem termine a trama com um amor. O artista participou do “Encontro” nesta quarta-feira, 27, e surpreendeu ao fazer um apelo ao vivo a Bruno Luperi, responsável por adaptar a obra de Benedito Ruy Barbosa. Na trama original, Zaquieu se interessa por Alcides (Juliano Cazarré), algo que irá se repetir nessa versão. “Existe essa paixão platônica. Inclusive, vou mandar um beijo para Bruno Luperi, esse autor incrível, e vou mandar um recado para ele. Não deixe o Zaquieu sozinho, arranje alguém para ele. Tá bom, Bruno? Presta atenção, o Zaquieu não pode terminar sozinho, arranja um peão aí para ele paquerar e ser feliz da vida, que a gente é a favor do amor igual para todo mundo, então que Zaquieu seja feliz também”, declarou o ator.

No capítulo da última terça-feira, 26, Zaquieu retornou ao Pantanal e, desta vez, ele não foi vítima de homofobia, pelo contrário, ele foi acolhido pelos peões da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Silvero celebrou essa reviravolta na história. “É prazeroso estar dentro de uma obra que está na televisão e consegue colocar esses assuntos. Para mim, fica muito mais artístico. Fazer arte é conseguir chegar nas pessoas, tocar o coração delas, mudar a cabeça delas e fazer elas se questionarem sobre o que é certo e errado.” O artista contou que, assim como seu personagem, ele já precisou lidar com muitas pessoas homofóbicas. “Eu, enquanto homem gay, passei por muita dificuldade. Até hoje, quando volto para minha cidade, no interior do Ceará, preciso convencer algumas pessoas que elas precisam me olhar com respeito”, comentou. O ator adiantou que nos próximos capítulos a novela vai abordar esse assunto com mais ênfase.