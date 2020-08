Bill Murray estrela novo filme de Sofia Coppola para a AppleTV+; veja o trailer

O filme ‘On The Rocks’ estreia em outubro no serviço de streaming da Apple

Divulgação/Apple O filme 'On The Rocks' estreia em outubro no serviço de streaming da Apple



A AppleTV+ divulgou nesta quarta-feira (19) o primeiro trailer de “On The Rocks“, filme dirigido por Sofia Coppola e estrelado por Bill Murray e Rashida Jones. Eles interpretam pai e filha que saem em uma busca para descobrir se o marido da mulher, interpretado por Marlon Wayans, está tendo um caso com outra pessoa. A jornada, que pode destruir a vida da moça, acaba reconectando a família e vira uma aventura pela cidade de Nova York. Assista ao trailer abaixo, em inglês:

Sofia Coppola e Bill Murray voltam a trabalhar juntos depois de “A Very Murray Christmas”, especial de Natal que eles fizeram para a Netflix. Mas o grande produto da parceria entre os dois é o longa “Encontros e Desencontros“, de 2003, que rendeu o Oscar de melhor roteiro original para a diretora e uma indicação de melhor ator para Murray. O filme ainda ganhou três Globos de Ouro, incluindo o de melhor filme de comédia ou musical e melhor ator em comédia ou musical para Bill Murray. A nova parceria entre os dois, “On The Rocks”, estreia em outubro no serviço de streaming da Apple.