‘As Patricinhas de Beverly Hills’ vai ganhar série no serviço de streaming Peacock

O clássico dos anos 90 “As Patricinhas de Beverly Hills” vai ganhar uma série no Peacock, serviço de streaming – ainda sem previsão de chegada ao Brasil – do grupo NBCUniversal. Segundo a sinopse divulgada pela Variety, a trama seguirá Dionne, a principal amiga de Cher, que, quando ela desaparece, precisará ocupar o posto da líder do grupo e lidar com a pressão de ser a garota mais popular na escola, além de tentar desvendar o mistério. A série será produzida e escrita por Jordan Reddout e Gus Jickey, que trabalharam juntos em episódios de “Will & Grace”. Ainda não há previsão de estreia ou detalhes sobre o elenco.

O longa original estreou em 1995 e se tornou um sucesso e ícone cult. Uma adaptação moderna para o livro “Emma”, de Jane Austen, focava em Cher (Alicia Silverstone), uma estudante do colegial rica, popular e superficial, mas que acaba se tornando mais empática. O filme deu origem a uma sitcom que durou três temporadas em 1999. Stacey Dash deu vida à Dionne na trama original. Depois do longa, no entanto, a atriz se afastou das telas.