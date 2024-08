‘Bob Burnquist: A Lenda do Skate’: nova série documental da HBO lança trailer oficial

Descubra a vida extraordinária e a carreira revolucionária da lenda dos esportes radicais em uma série documental imperdível, que promete emocionar e inspirar a partir de 13 de agosto

Divulgação/HBO Max Bob Burnquist, capturado em um momento de pura adrenalina, revela os bastidores de uma carreira lendária no skate



A aguardada série documental “Bob Burnquist: A Lenda Lenda do Skate” da HBO finalmente revela seu trailer oficial. Esta produção mergulha na trajetória do ícone global do skate, trazendo à tona cenas inéditas dos bastidores, momentos inesquecíveis e depoimentos exclusivos de grandes personalidades do esporte. Com quatro episódios, a série estreia semanalmente a partir do dia 13 de agosto na Max e no canal HBO às 21h. Para retratar a jornada do multimedalhista, a série combina os momentos mais emblemáticos de sua carreira com imagens raras dos bastidores, gentilmente cedidas pelo próprio acervo pessoal de Burnquist. Além disso, a produção conta com depoimentos de outras lendas do skate, como Tony Hawk, Danny Way, Jake Brown, Lance Mountain e Christian Hosoi.

Burnquist consolidou-se como o maior vencedor da história dos X-Games, tornando-se um verdadeiro ídolo, sempre marcado por sua inovação e criatividade singulares. No entanto, como todo grande esportista, ele explorou além das pistas: o atleta também se destaca como artista plástico, piloto de avião e helicóptero, além de ser um entusiasta do paraquedismo.

O resultado é uma narrativa íntima, com episódios envolventes e bem-humorados que capturam a resiliência de Burnquist e sua paixão pelo skate — um esporte historicamente marginalizado, mas que tem conquistado o público brasileiro, especialmente após sua inclusão nas Olimpíadas. O primeiro episódio de “Bob Burnquist: A Lenda do Skate” será exibido no dia 13 de agosto, com os episódios subsequentes lançados semanalmente na Max e no canal HBO.

Confira o trailer abaixo: